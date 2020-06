© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: carne di maiale, prezzi in calo del 13,9 per cento a maggio - I prezzi della carne di maiale in Cina hanno continuato a scendere il mese scorso a seguito di un aumento dell'offerta e di una riduzione della domanda: l'indice medio dei prezzi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali è stato di 37,35 yuan (circa 5,3 dollari) per chilogrammo a maggio, in calo del 13,9 per cento mese su mese. Secondo l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la contrazione dei prezzi è arrivata quando il governo ha adottato misure articolate per aumentare l'offerta, tra cui l'immissione sul mercato di riserve di carne di maiale congelate e l'espansione delle importazioni. Per attenuare l'impatto della pandemia di coronavirus, la Cina ha aumentato il sostegno finanziario, inclusi sussidi e prestiti alle principali aree produttrici di suini del paese, per ripristinare la produzione. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma prevede che i prezzi delle carni suine diminuiranno ulteriormente con probabili fluttuazioni a causa di fattori stagionali o legati alle festività. (segue) (Res)