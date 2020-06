© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ottava incursione cinese nello spazio aereo dell'Isola, per gli analisti è mossa strategica - L'esercito Popolare di liberazione cinese (Pla) ha inviato oggi altri aerei militari nello spazio aereo a sud-ovest di Taiwan. Lo hanno reso noto i media di Taiwan citando una dichiarazione del portavoce del ministero della Difesa dell'Isola. I media taiwanesi hanno anche notato che poco prima dell'incursione del Pla, l'esercito statunitense ha inviato un aereo da ricognizione EP-3E che si è fatto strada attraverso il Canale di Bashi, prima di dirigersi verso il Mar Cinese Meridionale "alla ricerca di sottomarini cinesi". Secondo il quotidiano "Global Times", gli esperti militari cinesi sostengono che le incursioni regolari stanno iniziando a mostrare un significato strategico, poiché non hanno solo lo scopo di intercettare gli aerei militari statunitensi che volano nell'area o inviare messaggi ai secessionisti di Taiwan, ma servono anche a raccogliere informazioni militari da Taipei e per tagliare potenziali rinforzi statunitensi e giapponesi provenienti dallo Stretto di Miyako e dal Canale di Bashi. Song Zhongping, esperto militare cinese e commentatore televisivo, ritiene che l'aereo della Repubblica popolare probabilmente si trovava nella zona per tracciare e intercettare l'aereo da guerra Usa. Dall'inizio di giugno, il ministero della Difesa taiwanese ha segnalato otto escursioni simili da parte di velivoli cinesi attraverso una varietà di aerei tra cui i caccia J-10, J-11 e Su-30 e aerei speciali da missione Y-8. In molte di queste operazioni, anche aerei militari statunitensi sono stati avvistati vicino all'isola di Taiwan e, secondo analisti militari, il Pla ha pianificato queste operazioni per intercettare gli aerei statunitensi e aumentare la sua presenza nell'area. "Il Pla potrebbe utilizzare queste operazioni per bloccare efficacemente l'area di azione delle forze straniere garantendo nel contempo che le forze di Taiwan non possano fuggire", ha aggiunto Song. (segue) (Res)