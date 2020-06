© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: coronavirus, tre nuovi casi di contagio portano il totale a 1.196 - Il Centro per la protezione della salute (Chp) della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha riferito oggi tre nuovi casi confermati di Covid-19, che portano a 1.196 il numero totale di casi confermati in città. Secondo il centro, i nuovi casi hanno coinvolto tre uomini di età compresa tra sette e 26 anni che avevano una storia di viaggio durante il periodo di incubazione: sono in corso indagini epidemiologiche e relativo tracciamento dei contatti. Il Chp ha esortato i residenti a evitare tutti i viaggi non essenziali al di fuori di Hong Kong poiché la situazione Covid-19 è rimasta grave e vi è un continuo aumento del numero di casi in tutto il mondo. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong 97 pazienti sono ancora in ospedale, incluso uno in condizioni critiche. (Res)