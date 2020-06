Musei: Mibact, diverse riaperture di luoghi della cultura nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono anche nel fine settimana le aperture, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020, dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Domani riapriranno le Terme di Diocleziano e la Crypta Balbi al Museo Nazionale Romano, l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona (AQ), il Museo Archeologico Nazionale di Campli (TE), il Museo sannitico a Campobasso, il Museo archeologico di Venafro (IS) e il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno a Castel San Vincenzo (IS). Domenica 28 giugno riaprirà il Museo Palazzo Pistilli a Campobasso. Lunedi 29 giugno, invece, storici e studiosi potranno accedere nuovamente all'Archivio di Stato di Enna. Oggi invece hanno riaperto il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, il Museo di Palazzo Grimani a Venezia, il Museo nazionale Atestino a Este (PD) e il Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine (RO). (Rin)