Regno Unito: morti e feriti nell'incidente a Glasgow, possibile attacco terroristico

- Ci sono state diverse vittime nell'incidente avvenuto a Glasgow, che la polizia sta ora trattando come un possibile attacco terroristico. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Ciò che è noto per ora è che ci sono state diverse persone coinvolte, sia morti che feriti, in un attacco a coltello nel centro della città di Glasgow. La polizia scozzese ha riferito che il sospetto attentatore è morto, colpito da un colpo di pistola della polizia. Al momento ci sono sei feriti in ospedale, tra le quali un agente. La polizia scozzese ha comunicato che i feriti sono in condizioni critiche ma stabili. La famiglia dell'agente di polizia ferito non è ancora stata informata. Si pensa che l'attacco sia avvenuto all'interno dell'hotel Park Inn, a West George Street. (Rel)