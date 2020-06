Polonia: elezioni presidenziali, un secondo mandato di Duda è insidiato dal sindaco di Varsavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiS ha invece preferito tentare una modifica della legge elettorale per estendere il voto per corrispondenza all'intero elettorato. La difficoltà delle poste polacche nell'organizzare in tempi troppo ristretti una simile impresa e una frattura con l'alleato di governo Porozumienie di Jaroslaw Gowin hanno fatto sì che le elezioni presidenziali alla fine non si svolgessero il 10 maggio. Questo fallimento ha penalizzato la campagna elettorale di Duda e ha consentito a Piattaforma civica (Po) di sostituire in corsa il proprio candidato presidenziale. Originariamente si trattava di Malgorzata Kidawa-Blonska, vicepresidente della Camera bassa del parlamento polacco (Sejm). Kidawa-Blonska è tuttavia crollata nei sondaggi dopo aver annunciato il boicottaggio del voto del 10 maggio. Piattaforma civica l'ha pertanto sostituita con il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, la cui performance nei sondaggi gli consentono di insidiare il vantaggio del capo di Stato uscente. Un recente sondaggio condotto da Ibris per il quotidiano "Rzeczpospolita" attribuisce all'uscente Duda il 41,1 per cento, mentre Trzaskowski viene dato al 26,4. Se si dovesse arrivare al ballottaggio – ipotesi che non è affatto peregrina – Duda potrebbe vincere con un vantaggio molto ridotto sull'avversario di Po, ovvero con il 48,7 per cento contro il 47,5. (segue) (Vap)