Polonia: elezioni presidenziali, un secondo mandato di Duda è insidiato dal sindaco di Varsavia (3)

- Allo scopo di rilanciare la sua campagna, Duda è andato a Washington mercoledì scorso, a pochi giorni dal voto, per incontrare il presidente statunitense Donald Trump e usare l'occasione come "passerella" elettorale. Questa mossa ha destato perplessità anche all'interno di PiS. Parlando al quotidiano "Rzeczpospolita" a pochi giorni dalla visita, alcune fonti anonime interne alla formazione politica hanno palesato dubbi sul fatto che la decisione di Trump di spostare nuove truppe Usa in territorio polacco possa avere un impatto significativo sulla campagna elettorale. Difficile da quantificare è anche l'effetto sull'elettorato più conservatore che può avere la firma da parte di Duda di una "Carta sulla famiglia", che ribadisce il sostegno alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, esclusivamente tra uomo e donna. Lo stesso dicasi per le sue parole contro la comunità Lgbt, sigla dietro al quale alcune settimane fa ha dichiarato che "non si celano persone, ma un'ideologia". Questi temi emergono ora che Duda si trova in difficoltà nei sondaggi, ma erano sostanzialmente assenti prima del 10 maggio. (segue) (Vap)