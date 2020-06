Polonia: elezioni presidenziali, un secondo mandato di Duda è insidiato dal sindaco di Varsavia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Duda è in calo e ha sempre trovato complicato ritagliarsi un'identità propria e distinta da quella del leader di PiS, Jaroslaw Kaczynski, lo stesso non si può dire di Trzaskowski. L'attuale sindaco della capitale polacca è stato eletto eurodeputato nel 2009 e poi nominato ministro della Pubblica amministrazione e della Digitalizzazione nel governo di Donald Tusk nel 2014. L'anno successivo entra al Sejm e infine conquista l'incarico di primo cittadino di Varsavia nel 2018. Convinto europeista, è molto attento ai temi dell'ambiente e dell'uguaglianza, che lo rendono attraente agli elettori di sinistra, ma offrono anche il fianco agli attacchi di PiS, che mira a dipingerlo come un'estremista pericoloso e che non sarebbe in grado di fare gli interessi della nazione polacca. In tema di economia Trzaskowski resta però pur sempre un liberale e un moderato. (segue) (Vap)