Turchia: ambasciatore Usa per la libertà religiosa invita Ankara a mantenere Santa Sofia un museo

- L'ambasciatore straordinario degli Stati Uniti per la libertà di culto internazionale, Sam Brownback, ha invitato le autorità della Turchia a mantenere il complesso di Santa Sofia a Istanbul come museo non convertendola in moschea. Su Twitter, Brownback ha scritto che "Santa Sofia ha un enorme valore spirituale e culturale per miliardi di credenti di differenti fedi in tutto il mondo. Chiediamo al governo della Turchia di mantenerla sito Unesco e conservarne l'accesso a tutti nella sua attuale condizione di museo". Il presidente turco Recp Tayyip Erdogan ha annunciato che il Consiglio di Stato di Turchia determinerà la sorte del complesso di Santa Sofia a Istanbul. Erdogan ha affermato che il Consiglio di Stato si esprimerà il 2 luglio sulla possibilità che Santa Sofia - ora museo statale e patrimonio Unesco - venga ritrasformata in edificio di culto come moschea. Erdogan ha più volte espresso la volontà di riconvertire l'edificio, inizialmente costruito come cattedrale nell'allora impero romano d'Oriente nel 537, tramutato in moschea il 29 maggio 1453 e poi in museo nel 1935. Il 29 maggio, presso il museo di Santa Sofia si è tenuta la lettura di una sura del Corano e una sessione di preghiera per ricordare il 567mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. I disegni di Erdogan sul futuro di Santa Sofia incontrano l'opposizione delle frange più secolari della popolazione turca. (Tua)