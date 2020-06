Monza: un drive-in all'interno dell'Autodromo per rivivere le atmosfere degli anni Cinquanta - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'autodromo di Monza ospiterà il drive-in nell'area "Paddock 2". Nove proiezioni in tre week-end aperti al grande pubblico per rivivere le magiche atmosfere degli anni Cinquanta comodamente seduti all'interno della propria vettura e in sicurezza, rispettando le normative legate alla pandemia da coronavirus. Nel video il commento del direttore generale dell'autodromo Pietro Benvenuti e il sindaco di Monza Dario Allevi. (video: Agenzia Nova) (Rem)