Omicidio Cerciello: in aula due rappresentanti dell'ambasciata statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due rappresentanti dell'ambasciata statunitense in Italia hanno assistito all'udienza del processo in corte d'assise a Roma, per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega contro i due imputati Lee Finnegan Elder e Natale Hjorth. Le udienze sono a porte chiuse, quindi, la loro presenza è stata autorizzata dal giudice. I rappresentanti avevano già partecipato all'incardinamento del processo il 26 febbraio e, da allora, sono tornati oggi. L'omicidio è avvenuto a Roma il 26 luglio scorso. Quella sera, nel quartiere Prati a Roma, il vicebrigadiere Cerciello, insieme al collega Andrea Varriale, è andato in via Pietro Cossa per recuperare la borsa che i due ragazzi avevano portato via a Sergio Brugiatelli, intermediario, durante la vendita di droga tra uno spacciatore e i due giovani che, invece di cocaina, hanno ottenuto tachipirina. (segue) (Rer)