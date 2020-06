Omicidio Cerciello: in aula due rappresentanti dell'ambasciata statunitense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due giovani americani, dopo il furto dello zaino, per restituirlo hanno preteso da Brugiatelli soldi e droga. All'appuntamento però si sono presentati i due carabinieri e Cerciello Rega è morto accoltellato 11 volte da Elder mentre Varriale si scontrava con Natale Hjorth. La Procura, inoltre, sostiene che i due ragazzi sapessero che Varriale e Cerciello Rega erano carabinieri. I legali dei due americani sostengono la tesi opposta. Per questo il presidente della Corte d’assise ha accolto l’istanza della difesa di una trascrizione con perizia delle conversazioni intercettate tra Lee Finnegan Elder e i genitori. Tutto starebbe nell’interpretare le traduzioni. Secondo quanto tradotto dai periti della procura, il giovane avrebbe raccontato di sapere che i due fossero militari. Secondo, invece, quanto tradotto dalla difesa, quelle intercettazioni dimostrerebbero l’esatto contrario. Per questo la Corte d’assise nominerà, nella prossima udienza, uno o più periti che dovranno trascrivere e tradurre quella conversazione. (Rer)