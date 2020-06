Roma: sit-in al Pantheon delle associazioni, modificare decreto su regolarizzazione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui e vogliamo il permesso di soggiorno, non siamo solo braccia" e "Dl emersione uguale Dl discriminazione". Questi due degli striscioni esposti in piazza del Pantheon a Roma dalla rete di associazioni della campagna Sanatoria subito per chiedere la modifica del decreto legge che contiene la regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio italiano. "Sanatoria subito, gli illegali siete voi", si legge su altri cartelli che animano il presidio. "La manifestazione è stata pensata in prossimità della conversione del decreto in legge - spiega l'avvocato Paolo Cognini -. A oggi la norma contiene limiti e criticità gravi e profonde, innanzitutto la limitazione legata a determinati settori economici e produttivi. Rispetto all'entità del problema che riguarda 600 mila persone, una normativa di questo tipo è grave perché non risolve ed è discriminatoria. Ci sono tanti che hanno contratti in essere in altri settori e li stanno lasciando per ottenere contratti nei settori richiesti dal decreto, contratti che vengono venduti a caro prezzo". (segue) (Rer)