Roma: sit-in al Pantheon delle associazioni, modificare decreto su regolarizzazione migranti (2)

- Tre le richieste delle associazioni, che chiedono di intervenire sul decreto con emendamenti correttivi: estensione della regolarizzazione a tutti i settori lavorativi, permesso di soggiorno a a chi non lo ha per attesa occupazione, conversione dei permessi in essere per chi ha una prospettiva di lavoro temporanea, possibilità di regolarizzarsi per chi ha un lavoro in qualsiasi settore. Musica in sottofondo, distribuzione di volantini, interventi al megafono: così i manifestanti oggi puntano a sensibilizzare le persone e i passanti sull'argomento. Per Stefano Bliggi di Melting pot non va sottovalutato che "la mobilitazione ha coinvolto molte città nonostante il periodo particolare. Il decreto parte da presupposti sbagliati, trovare braccia e forza lavoro per alcuni settori, ma i dati del ministero dell'interno dicono che la normativa non sta funzionando. Chiediamo di fare ragionamenti evidentemente reali e partire dai diritti e dalla dignità delle persone. Così questa regolarizzazione sta producendo truffe e raggiri, le persone sono ancora più a rischio e vedono chiedersi 8-10 mila euro per un contratto". (Rer)