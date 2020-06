Speciale scuola: Gualtieri, già stanziato 1 miliardo, daremo necessario per ripartire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già stanziato oltre 1 miliardo" e "metteremo quel che serve per far ripartire la scuola in sicurezza": lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ospite ad “Agorà” su Rai 3. Alla domanda sulle lamentele del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nei confronti del titolare del Tesoro per le risorse stanziate alla scuola, Gualtieri ha risposto: "Sicuramente non ha detto così. Le risorse spese per la scuola e l'università sono sempre quelle spese meglio. Noi abbiamo speso già 1 miliardo e metteremo tutto quello che serve per far partire la scuola in sicurezza", ha spiegato il ministro. (Rin)