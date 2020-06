Speciale scuola: Zingaretti, servono risposte chiare e regole certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola la prima sfida è "rispondere con concretezza ai bisogni che abbiamo di fronte a noi e garantire ai nostri studenti di vivere e studiare in sicurezza dopo l’emergenza". Così su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "L’istruzione deve essere la priorità per un’Italia che rinasce. Ripartire dalla scuola è indispensabile per lo sviluppo di un Paese, per non lasciare indietro nessuno, per rafforzare talenti, creatività e ambizioni. Per avere cittadini più consapevoli e istituzioni più forti. L’istruzione è fondamentale per la democrazia", scrive il segretario Pd. "Nel nostro piano per l’industria, è uno dei pilastri della proposta del Pd: portare l’investimento sull’istruzione dal 3,6 per cento al 5 per cento del Pil nei prossimi 4 anni - prosegue -. Per questo è necessario: accompagnare scuole ed Enti Locali con poche, ma chiare regole per suddividere responsabilità e garantire la sicurezza; un’alleanza forte fra Scuola e Territorio (Enti locali, Agenzie culturali, Terzo settore, etc.) capace di valorizzare le risorse umane, educative e culturali presenti nelle diverse realtà locali; un ingente investimento sul personale scolastico: organico aggiuntivo di docenti e personale amministrativo; la predisposizione di contesti di apprendimento secondo le diverse fasce di età con l’individuazione di spazi nuovi: teatri, musei, luoghi adeguati dove creare veri ed organici progetti di apprendimento. Dove è possibile si proceda con la costruzione rapida di tensostrutture che poi, ad emergenza finita, potranno essere utilizzate come palestre di cui molte scuole sono attualmente prive; garantire il mantenimento del numero di dirigenze scolastiche e dsga derogando alle regole sul dimensionamento, soprattutto per le aree interne ed i comuni montani", spiega Zingaretti. (Rin)