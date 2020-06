﻿Speciale scuola: Fornaro (Leu), non è tempo di polemiche ma di soluzioni per riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è questo il tempo delle polemiche e dello scarico di responsabilità, ma quello di uno sforzo comune a tutti i livelli per trovare soluzioni per riaprire le scuole con didattica di persona dappertutto e in sicurezza. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Se saranno necessarie nuove risorse si dovranno trovare nel prossimo decreto legato a un nuovo scostamento di bilancio, ma è necessario un clima di condivisione di uno sforzo straordinario di tutto il mondo della scuola. La scuola è una priorità non solo del Governo ma rappresenta una componente fondamentale del futuro dell'Italia: bisogna essere tutti conseguenti in un ritrovato clima di collaborazione unitaria", aggiunge. (Rin)