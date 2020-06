Speciale scuola: Comune Roma, prorogata al 31 luglio consegna Isee per rette nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale informa "che è stata prorogata la scadenza per la presentazione dell'attestazione Isee, necessaria per completare le iscrizioni, per le riconferme dei bambini già iscritti ai ai servizi educativi 0-3 di Roma Capitale per l'a.e. 2020- 2021. La data per completare l'iscrizione con la consegna dell'Isee è il prossimo 31 luglio 2020". Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale, comprese le norme sugli obblighi vaccinali. (Com)