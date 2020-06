Vitalizi: Catalfo, schiaffo per milioni cittadini che stanno facendo sacrifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex senatori "si sono ripresi i vitalizi. È successo ieri sera, di notte, nelle segrete stanze di palazzo Madama mentre fuori un Paese intero lotta per rialzarsi. Quello compiuto dai membri della Commissione contenziosa è un atto grave. Uno schiaffo per milioni di famiglie, cittadini, lavoratrici e lavoratori che stanno facendo sacrifici enormi e che, mentre noi stiamo sostenendo con impegno attraverso misure straordinarie come la proroga della Naspi, gli ammortizzatori sociali e il Reddito di emergenza, qualcuno ha pensato bene di umiliare". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Ma, evidentemente, a una certa classe politica questo non importa - sottolinea -. Per loro, prima di qualunque cosa, vengono i privilegi. Il Reddito di cittadinanza va abolito!, ripetono in coro molti di loro, mentre di nascosto continuano a riempirsi il portafoglio con i soldi dei cittadini. Noi del Movimento 5 Stelle non molliamo. Continueremo la nostra battaglia contro i vitalizi e i privilegi della politica per costruire un Paese più equo e più giusto". (Rin)