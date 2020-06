Energia: Miller, Gazprom ha un margine di sicurezza per periodi difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del gas non sta attraversando il periodo più semplice, tutti i suoi attori hanno difficoltà, ma Gazprom ha un maggior margine di sicurezza. Lo ha dichiarato Aleksei Miller, presidente della holding russa di stato, in un'intervista pubblicata sul sito web di Gazprom. "Oggi il mercato del gas non sta attraversando il periodo più semplice. Tutti i suoi partecipanti hanno difficoltà, ma abbiamo un margine di sicurezza maggiore", ha dichiarato Miller. Secondo l'Ad della statale russa, Gazprom presenta numerosi vantaggi significativi. "Si tratta di una ricca base di risorse, un portafoglio commerciale bilanciato, termini di offerta flessibili e strumenti di trading moderni. Pertanto, anche ora stiamo espandendo la cooperazione: abbiamo appena concluso un nuovo contratto a lungo termine per la fornitura di gas alla Grecia", ha affermato Miller, sottolineando che Gazprom continua a fornire gas in modo affidabile ai suoi consumatori in Europa. "Rimaniamo il più grande esportatore", ha aggiunto. (Rum)