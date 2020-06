Rogo ThyssenKrupp: Bonafede, intenzione è parlare con ambasciatore tedesco per chiedere dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha sottolineato che in merito al caso del Rogo ThyssenKrupp e alle notizie sul regime di semilibertà concesso ai due manager tedeschi ritenuti responsabili, l’intenzione è “di parlare con l’ambasciatore tedesco e chiedere dettagli di questa situazione su cui noi non abbiamo un provvedimento ufficiale”. Nei giorni scorsi l’emittente tedesca in lingua italiana “Radio Colonia”, ha intervistato la procuratrice di Essen, Anette Milk, la quale ha affermato che per i due condannati Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, sarebbe previsto il cosiddetto “offener Vollzug”, regime di semilibertà che consente, pur risiedendo in carcere, di andare a lavorare. Bonafede ha sottolineato che della questione ne parlerà anche con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “La vicenda giudiziaria in Italia si è conclusa. Stiamo parlando di un altro ordinamento che applica regole proprie. Tramite canali diplomatici il governo lavorerà. Il problema è che questa decisione di cui stiamo parlando è presa con un provvedimento che noi ancora non abbiamo. Quando parlo di attivare canali diplomatici è comprendere ritardo nella trasmissione”, ha dichiarato il ministro. Bonafede ha osservato di non poter entrare nei dettagli dell’intervista perché “non sarebbe serio nei confronti i delle famiglie” delle vittime. “Ci sono casi in cui le istituzioni devono stare vicino senza promettere cose che non si possono promettere”.(Res)