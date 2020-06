Roma: Raggi inaugura area giochi "Mario Moderni" vicino Villa Doria Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha inaugurato oggi l’area giochi “Mario Moderni”, nelle vicinanze di Villa Doria Pamphilj. "Uno spazio su cui siamo intervenuti per restituire decoro, pulizia e funzionalità - scrive su Facebook Raggi -. Oltre ad abbattere alcuni alberi pericolosi e a piantumarne altri, abbiamo installato diversi giochi, tra cui alcuni inclusivi. Restituire ai nostri piccoli cittadini queste aree è vitale, soprattutto adesso, dopo il periodo di lockdown. I bambini hanno bisogno di luoghi all’aperto in cui giocare e stare con i propri coetanei. Voglio ringraziare la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta - aggiunge il sindaco - per l’impegno con cui lavora per il territorio. Un ringraziamento speciale va anche al Comitato 'Parchetto attivo' che da anni si prende cura dell’area, aprendo e chiudendo i cancelli del parco ogni mattina e ogni sera. Un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa portare a grandi risultati. Da oggi - conclude Raggi - i bambini del quartiere hanno un nuovo luogo in cui ritrovarsi". (Rer)