- Il senatore di Forza Italia Renato Schifani afferma: "Piena solidarietà all'amico Maurizio Gasparri per le vili e gravi intimidazioni ricevute. Non si può mai abbassare la guardia nel momento in cui si delinea lo spettro della violenza politica. Per questo mi auguro che tutta la politica sia unita nella condanna dell'accaduto". (com)