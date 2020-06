Civitavecchia: cambio al vertice della Direzione marittima del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammiraglio Pettorino "ha espresso il proprio compiacimento per l’operato e gli obiettivi raggiunti dalla Direzione marittima, congratulandosi per l’impegno profuso non solo nell’espletamento dei tradizionali compiti di istituto, ma anche per il ruolo svolto dall’Autorità marittima civitavecchiese in ambito portuale, soprattutto nella gestione della crisi sanitaria. Il comandante marittimo Sud ha elogiato l’ammiraglio Leone e i militari della Guardia costiera del Lazio per le importanti iniziative legate alla diffusione della cultura del mare, confermando l’identità di un corpo della Marina militare moderno e flessibile e attento alle esigenze del territorio e dei cittadini. L’ammiraglio Leone ed il capitano di Vascello Francesco Tomas, nuovo Direttore marittimo del Lazio, hanno sottolineato il concetto di continuità, intesa come obiettivo primario da garantire e coltivare quale solida base per immaginare un futuro di sostenibili innovazioni e perciò orientato sempre verso un armonico ed equilibrato spirito di rinnovamento". (Com)