Coronavirus: Oms, per sviluppo sono necessari fino a 31 miliardi di dollari in 12 mesi

- Sono necessari almeno 31 miliardi di dollari per poter sviluppare un vaccino, cure e test per il coronavirus in 12 mesi. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha costituito una coalizione globale contro il Covid. L’Oms ha inoltre deciso di consegnare 500 milioni di test ai Paesi a basso e medio reddito, fornire cure a 245 milioni di persone entro la metà del 2021, e di arrivare alla produzione di 2 miliardi di dosi di vaccino di cui 1 miliardo da destinare ai Paesi poveri entro la fine dello stesso anno. Secondo quanto dichiarato dal direttore dell’Oms, Redros Adhanom Ghebreyesus per mettere sotto controllo la pandemia e salvare vite umane vi è bisogno di di vaccini, diagnostica e terapie efficaci, in quantità senza precedenti e ad una velocità senza precedenti. “Questo è chiaro poiché tutte le persone sono a rischio di Covid-19, tutte le persone dovrebbero avere accesso a tutti gli strumenti per prevenirlo, rilevarlo e trattarlo, non solo quelli che possono permettersi di pagarli”, ha sottolineato. “Due mesi fa sono stato invitato a partecipare insieme al presidente Emmanuel Macron, la presidente Ursula von der Leyen e Melinda Gates al lancio di Access to Covid-19 Tools Accelerator, un'iniziativa globale tra più partner per garantire un accesso equo agli strumenti salvavita per Covid-19”, ha osservato il direttore generale dell’Oms. Secondo Tedros, il programma richiede una collaborazione attiva tra governi, industria, organizzazioni sanitarie, organizzazioni della società civile e comunità. “Vaccini, diagnostica e terapia sono strumenti vitali, ma per essere veramente efficaci devono essere somministrati con un altro ingrediente essenziale, che è la solidarietà”, ha osservato Tedros. (Res)