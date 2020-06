Repubblica Ceca: commissione Bilancio approva deficit di 18,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione bilancio della Camera dei deputati della Repubblica Ceca ha approvato un deficit di 500 miliardi di corone (18,7 miliardi di euro) proposto dal governo di Praga per il 2020, raccomandando alla plenaria dell'aula di fare altrettanto. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Ad essere approvata è stato anche un emendamento del primo ministro, Andrej Babis, che abbassa le riserve di bilancio di 100 miliardi di corone (3,7 miliardi di euro). Il deficit originariamente approvato per quest'anno era di 40 miliardi di corone (1,4 miliardi di euro), ma è stato più volte aumentato, fino alla cifra attualmente in discussione, a causa dell'espansione della spesa provocata dalle misure intraprese per arginare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. (Vap)