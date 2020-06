Fca: Elkann, confermata fusione con Psa entro primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca ha confermato l’obiettivo di creare un’unica società con Psa entro il primo trimestre del 2021. Lo ha dichiarato il presidente John Elkann durante l’assemblea dei soci attualmente in corso. “La fusione darà vita ad un gruppo globale che sarà il quarto al mondo per volumi, in grado di generare sinergie annuali per 3,7 miliardi di euro e pronto a cogliere le opportunità associate all’era della mobilità”, ha detto il presidente del gruppo automobilistico, confermando poi che l’impegno della società ha portato avanti il lavoro in questo senso “a ritmo sostenuto, nonostante le enormi sfide” legate alla pandemia di Covid-19. (Ems)