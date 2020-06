Sardegna: Lampis, 35 milioni per bonifica amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi messi a disposizione dal governo per la Sardegna (35 milioni di euro) "sono destinati a coprire solamente i costi della bonifica (rimozione e smaltimento). Perciò, in qualità di coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, da alcune settimane ho scritto più volte al Ministero dell'Ambiente chiedendo una 'chiara linea interpretativa per definire il quadro degli interventi del programma straordinario sull'amianto negli edifici scolastici ed ospedalieri', senza ricevere finora alcuna risposta". Lo afferma l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, rispondendo al consigliere del Movimento Cinquestelle, Alessandro Solinas, che lamentava il blocco dei fondi per la rimozione dell'amianto nelle scuole e negli ospedali sardi. (segue) (com)