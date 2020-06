Sardegna: Lampis, 35 milioni per bonifica amianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alle altre Regioni, con l'obiettivo di superare le criticità, da tempo abbiamo manifestato la mancanza di fondi necessari per la ricostruzione degli immobili bonificati, specialmente per quanto riguarda le strutture pubbliche – aggiunge l'assessore Lampis – E' inutile procedere agli interventi di bonifica senza sapere se sarà possibile inserire tra le spese ammissibili e rendicontabili anche quelle per le attività di ricostruzione e ripristino degli immobili. La tematica delle bonifiche ambientali rappresenta una priorità per la Giunta regionale che intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini, perciò confidiamo in una risposta positiva del Ministero. Apprezzo la sua sensibilità sul tema, però il consigliere Solinas potrebbe impiegarla con maggiore risultato se sollecitasse una celere risposta del ministro Costa, rappresentante cinquestelle nel Governo". (com)