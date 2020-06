Scuola: Flc Cgil, cambiare rotta su precari e risorse, serve segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piazze italiane che hanno visto la Flc Cgil protagonista il 25 giugno insieme a insegnanti, cittadini e associazioni, chiedono al governo un segnale forte: servono impegni veri e coerenti per far ripartire l'istruzione a settembre in condizioni di sicurezza e soprattutto nella salvaguardia del mandato costituzionale della scuola. Stando al comunicato stampa diramato da Flc Cgil, ciò significherebbe dare risorse e organici aggiuntivi per riprendere con un numero ridotto di alunni per classe e invertire la rotta sul precariato arrivato a toccare numeri intollerabili nella scuola italiana. La scelta di rinviare la procedura concorsuale straordinaria e renderla più complicata di quella ordinaria, scrivono i sindacati, è l'opposto di ciò che servirebbe per dare stabilità e continuità didattica alle scuole: sarebbe invece necessario stabilizzare i precari con meccanismi urgenti, contrastando l'abuso dei contratti a termine e garantendo la copertura di tutti posti e di tutti i profili. Nella nota viene poi ribadita la necessità di coprire i posti di direttori dei servizi generali e amministrativi, riconoscendo i diritti dei facenti funzione che da anni sopperiscono alla mancanza di personale del profilo, svolgendo un ruolo che non gli viene riconosciuto. (Com)