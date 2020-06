Malta: ministro Scicluna, governo non ha responsabilità su caso parco eolico in Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze di Malta, Edward Scicluna, ha rigettato ogni ipotesi di coinvolgimento del governo della Valletta nello scandalo attorno all'acquisizione delle azioni di un parco eolico in Montenegro. Secondo quanto riporta il sito di "Times of Malta", Scicluna ha dichiarato che il governo non è da incolpare per degli atti di corruzione che si possono essere verificati in questa compravendita. "Non puoi incolpare la vittima perché un ladro è entrato in casa e ha rubato. E' importante che una volta che scopri le cose, fai rapporto e avvii un'indagine", ha detto il ministro rispondendo alle domande dei giornalisti circa lo scandalo che, secondo quanto rivelano alcune inchieste giornalistiche, avrebbe visto la società Enemalta concordare il pagamento di 10,3 milioni di euro per l'acquisizione delle azioni di un parco eolico nei pressi di Ulcigno (Ulcinj), in Montenegro. Lo stesso parco, secondo "Times of Malta", vedeva due settimane prima un valore pari a un terzo di quella somma. "Ci saranno delle indagini per vedere se ci sono state delle fughe di informazioni interne o degli atti di corruzione. Queste cose non devono accadere", ha concluso oggi il ministro Scicluna. (segue) (Seb)