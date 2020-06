Malta: ministro Scicluna, governo non ha responsabilità su caso parco eolico in Montenegro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fenech è anche sospettato di essere coinvolto nell'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, assassinata il 16 ottobre 2017 per mezzo di un'autobomba collocata davanti alla sua abitazione. Caruana Galizia stava indagando in quel momento su una rete di corruzione internazionale che vedeva al centro la 17 Black. La giornalista riteneva che la società di Fenech servisse per ridirezionare e distribuire tangenti a politici maltesi. Secondo le ultime inchieste giornalistiche pubblicate sul caso del parco eolico, nel novembre 2015 l'Ente statale maltese dell'energia, Enemalta, ha avviato un'operazione per acquisire insieme alla cinese Shanghai electric power il parco eolico di Mozura, in Montenegro, che fino a quel momento era in mano alla società spagnola Fersa Renovables. L'operazione avrebbe visto però la comparsa di una società intermediaria, la Cifidex con sede alle Seychelles, che avrebbe acquisito le azioni del parco per 2,9 milioni di euro per rivenderle successivamente a Enemalta al prezzo di 10,3 milioni di euro. Nello stesso periodo la società 17 Black di Fenech ha registrato un incasso pari a 4,6 milioni di euro. (Seb)