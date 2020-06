Fase 3: Confcommercio su dati Istat, positività da valutare con cautela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno si registrato ulteriori segnali di uscita dalla fase eccezionale, diffusi a famiglie e imprese: il parziale recupero della fiducia dei consumatori è un elemento importante che potrebbe suggerire che il forte aumento della propensione al risparmio nel primo trimestre non ha caratteristiche strutturali. Questo il commento del Centro studi di Confcommercio sui dati diffusi oggi dall’Istat. Seppure in crescita, si legge nella nota, la fiducia presso le imprese appare ancora molto lontana dai livelli precedenti la crisi, soprattutto per quanto riguarda il turismo e la distribuzione. Nel complesso, scrive Confcommercio, si suggerisce cautela nel valutare positivamente il migliorato orientamento delle attese: quella attuale resta una fase di transizione verso una nuova normalità densa di incognite. Secondo il Centro studi, le imprese sperimentano ancora difficili squilibri economici e finanziari che nei settori più colpiti potrebbero non essere compatibili con una soddisfacente profittabilità: i provvedimenti di sostegno all’occupazione nascondono, per adesso, il riflesso della caduta dell’attività economica sui posti di lavoro realmente attivi. (Com)