Italia-Bahrein: Pucciarelli (Lega), scritto a re Hamad per chiedere clemenza per Zuhair e Hussein

- La presidente della Commissione straordinaria per la promozione dei diritti umani e senatrice della Lega, Stefania Bucciarelli, ha annunciato oggi di aver scritto una lettere al re del Bahrein Hamad bin Isa al Khalifa, per rivolgergli un urgente appello circa la sorte dei due prigionieri Zuhair Ibrahim Jassim Abdullah e Hussein Abdullah Khalil Rashid, ai quali la Corte di Cassazione locale ha confermato la condanna alla pena capitale. “Consapevole che il Bahrein, negli anni, ha sottoscritto numerosi trattati internazionali quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici, lo Statuto della Corte penale internazionale, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione sui diritti del fanciullo, veri e propri capisaldi del diritto internazionale che tutelano il diritto alla vita, ho espresso il mio augurio che le autorità bahreinite possano adottare una misura di clemenza o trasformare la condanna a morte in pena detentiva. Sono sicura che l'intera comunità internazionale saluterebbe con favore e simpatia un’indicazione di benevolenza che salvi la vita ai due detenuti", riferisce Pucciarelli.(Res)