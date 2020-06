Speciale difesa: Medio Oriente, Pd, annessione unilaterale violazione del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di un'annessione unilaterale di parte della Cisgiordania è molto preoccupante. Come dichiarato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, essa sarebbe una grave violazione del diritto internazionale che danneggerebbe la prospettiva di una soluzione a due Stati e la ripresa dei negoziati. Così in una nota le deputate e i deputati del Partito democratico della commissione Esteri. "Qualsiasi percorso per una pace duratura tra Israele e Palestina dovrà passare da decisioni condivise e da un processo negoziale, all'interno del quale le priorità siano la difesa del diritto a esistere di Israele, la costruzione di uno stato palestinese e l'avvio di un dialogo alla pari tra i legittimi interessi di ambedue le parti in causa", si legge. "A tale scopo l'Italia potrà dare un forte contributo, dato il suo ruolo storicamente rilevante e riconosciuto di mediatore. Per queste ragioni come Pd abbiamo proposto che la commissione Esteri incontri in due audizioni gli ambasciatori di Israele e Palestina, prima della data annunciata per l'annessione, con l'obiettivo di confermare la disponibilità italiana a facilitare il dialogo e raccogliere elementi sullo stato dell'arte", conclude la nota. (Res)