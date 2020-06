Speciale difesa: Sahel, Di Maio, truppe italiane della Task force antijihadista Takouba operative "entro l'estate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze italiane impiegate nella Task force multinazionale Takouba, a guida francese, saranno dispiegate entro l'estate per poi operare a regime dalla primavera 2021. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, parlando dinanzi alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Di Maio ha spiegato che l'Italia contrbuirà alla missione con l'obiettivo di contrastare la minaccia terroristica nel Sahel, regione che ha acquisito negli ultimi anni "una crescente importanza strategica per l'Italia". Il ministro ha sottolineato che la stabilità dei paesi della regione (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad) rimane "cruciale per il controllo dei flussi migratori dall’Africa subsahariana" ed è ad oggi "gravemente minacciata dalla recrudescenza del terrorismo jihadista". Per contribuire a stabilizzare la regione, ha aggiunto Di Maio, l’Italia ha quindi gradualmente accresciuto la sua presenza nel Sahel, con l’apertura di ambasciate in Niger e Burkina Faso e, prossimamente, in Mali: "Contribuiamo allo sviluppo sostenibile nella regione attraverso l’Alleanza per il Sahel e ne sosteniamo la sicurezza, anche attraverso una rafforzata partecipazione alle missioni europee di addestramento nel settore delle forze armate e di polizia. Nell’ultimo triennio - ha concluso - abbiamo stipulato Accordi di cooperazione nel settore della difesa con Burkina Faso, Niger e Ciad". (Res)