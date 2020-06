Speciale difesa: Guerini, missione in Niger proseguirà con attività di formazione e addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin) proseguirà con lo svolgimento di attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e “mentoring” a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative nigerine, in loco ed in Italia, al fine di incrementarne le capacità complessive. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Ulteriori compiti potranno, inoltre, riguardare il concorso alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della locale componente aerea, nonché il supporto logistico agli assetti nazionali che saranno impiegati nella regione anche in virtù dell’imminente realizzazione di una base di supporto nazionale nel paese”, ha aggiunto il ministro. (Res)