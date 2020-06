Speciale difesa: Libia, Guerini, Ue contribuisca a piena operatività della missione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione europea a guida italiana Irini ha un volume di assetti e personale “ancora non ancora ottimale” e i partner europei dovrebbero contribuire alla sua “piena operatività”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, presso l'Aula di Montecitorio, davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nell’ambito dell’esame delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020. “Irini ha preso avvio da qualche settimana denotando, al momento, la disponibilità di un volume di assetti e di personale non ancora ottimale”, ha detto Guerini in merito alla missione davanti alle coste della Libia. “Al riguardo, insieme all’Alto rappresentante (Josep) Borrell, ho incitato i miei omologhi in merito alla necessità di alimentare appropriatamente la missione registrando un atteggiamento di disponibilità e sono ragionevolmente certo che i nostri partner contribuiranno alla piena operatività di Irini. L’attribuzione all’Italia del comando della missione è una conferma del nostro ruolo centrale nei confronti della crisi libica”, ha concluso. (Asc)