Speciale difesa: Di Maio, delibera missioni internazionali rispetta lo spirito del Patto atlantico

- Nella delibera delle missioni internazionali c’è pienamente lo spirito filo atlantico e la presenza dell’Italia nel Patto atlantico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Partecipiamo a missione dell’Ue, della Nato e delle Nazioni Unite. Partecipiamo scambiandoci informazioni con il nostro principale alleato della Nato, gli Usa, ma anche con un altro alleato, la Turchia, che è nell’Alleanza atlantica da 60 anni”, ha detto Di Maio. “Si può dire chiaramente quando non condividiamo degli atteggiamenti, ma isolare uno di quei paesi che fa parte di quel patto credo che sia una grande contraddizione in termini”, ha detto il ministro. (Les)