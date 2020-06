Speciale difesa: Russo (M5s), nostra presenza all’estero necessaria per sicurezza e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini hanno portato davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato una disamina completa del nostro impegno militare all'estero nelle missioni che ci accingiamo a prorogare per l'anno 2020, e in cui l'apprezzamento dell'impegno italiano è ampio: sappiamo quanto importante sia il contributo che i nostri ragazzi e ragazze in divisa offrono nel difficile scacchiere geopolitico internazionale per la stabilità di aree dagli equilibri delicati. Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera, Giovanni Russo. "Come hanno precisato entrambi i ministri, l'Italia mantiene una centralità innegabile in contesti come quello libico che ha sicuramente bisogno di ulteriori sforzi internazionali per il raggiungimento di un cessate il fuoco e poi di una pace duratura: non è un caso che l'Italia abbia il comando della missione Irini che a livello europeo punta al rispetto dell'embargo di armi verso la Libia”, ha detto. (Com)