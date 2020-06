Viabilità: su D08 chiusure notturne stazione di Sesto Calende Vergiate e tratto Vergiate-Benate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso la A8 Milano-Varese e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 21 lunedì 29 alle 6 di martedì 30 giugno. Sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nelle cinque notti consecutive di lunedì 29 e martedì 30 giugno, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio, con orario 21-6. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare le stazioni di Castelletto Ticino o di Besnate. Sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, nelle quattro notti consecutive di martedì 30 giugno, mercoledì 1 , giovedì 2 e venerdì 3 luglio, con orario 21-6. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Verbano ovest", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, si potrà percorrere la SS33 del Sempione, con rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Besnate, o sulla A8 Milano-Varese, alla stazione di Gallarate.(com)