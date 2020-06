Droga: Meloni, in prima linea contro follia legalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ricorda che oggi si celebra la 33esima Giornata mondiale di lotta alla droga. "In Italia le dipendenze patologiche sono una vera e propria emergenza, purtroppo aggravata dal Covid-19 - spiega in una nota -. I dati lo confermano: 350 i morti all'anno di overdose, quasi un morto al giorno, 500 mila persone che fanno abuso di sostanze e avrebbero bisogno di aiuto ma solo 1 su 5 viene preso in carico, oltre 15 miliardi di euro spesi in sostanze illegali. Un dramma dimenticato dal governo: zero provvedimenti, l'ultima conferenza nazionale si è svolta oltre un decennio fa, da ben 9 anni non viene rifinanziato il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Fratelli d'Italia è al fianco degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, che lavorano ogni giorno in difesa dei più fragili ma che questo esecutivo ha dimenticato. In Parlamento siamo impegnati per dare loro risposte concrete e abbiamo già presentato una riforma del sistema dei servizi sulle dipendenze nata dal confronto costante con le comunità, il servizio pubblico e le associazioni, capace di affrontare efficacemente un fenomeno in continua evoluzione. Mentre la sinistra e i Cinquestelle continuano a proporre la follia della legalizzazione, noi saremo sempre in prima linea per combattere ogni dipendenza e dire che una vita libera dalle droghe è possibile".(com)