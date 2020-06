Perù: coronavirus, Germania dona 100 mila testi molecolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha donato al Perù 100 mila testi molecolari per Covid-19 e ha inviato due medici nel paese andino, secondo per numero di contagi in America Latina. “Questa pandemia ci ha insegnato che oltre a tutte le armi che già conosciamo va affrontata con la solidarietà”, ha detto il viceministro della Salute peruviano, Nancy Zerpa, ringraziando Berlino per la donazione. “La Covid-19 rappresenta una sfida in tutto il mondo, il virus non conosce frontiere e la battaglia per combatterlo può avere successo solo se lavoriamo insieme”, ha detto per parte sua l’ambasciatore tedesco a Lima Stefan Herzberg, secondo quanto riferisce l'emittente "Rpp". (segue) (Mec)