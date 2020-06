Perù: coronavirus, Germania dona 100 mila testi molecolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 260 mila casi il Perù è dopo il Brasile il paese con il più alto numero di contagi in America latina e, con oltre 8 mila morti, il terzo per numero di decessi dopo Brasile e Messico. Il governo ha prorogato l'emergenza nazionale fino al 30 giugno, stabilendo un nuovo orario di coprifuoco, dalle 21 alle 4 del mattino, ad eccezione di otto regioni, dove il coprifuoco inizia alle 18. Nonostante l'aumento dei contagi il governo ha annunciato l'allentamento delle restrizioni anti Covid-19 già a partire da maggio, come parte di un piano di ripresa economica che prevede quattro fasi di un mese ciascuna. (segue) (Mec)