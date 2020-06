Perù: coronavirus, Germania dona 100 mila testi molecolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì anche i centri commerciali del Perù hanno riaperto le porte al pubblico. Il governo ha anticipato la ripresa di queste attività, inizialmente prevista per la terza fase della riattivazione economica, il prossimo 1 luglio. “Abbiamo bisogno di una nuova convivenza. Non torneremo a come era prima del 15 marzo. Dobbiamo riavviare le attività dei centri commerciali e dei grandi conglomerati, che sono quelli che danno impulso alla crescita e allo sviluppo del paese”, ha dichiarato il presidente Martin Vizcarra parlando in conferenza stampa. (Mec)