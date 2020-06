Roma: Ama, sostituiti 11 cassonetti incendiati nei municipi IV e VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri squadre speciali Ama sono intervenute per sostituire 11 cassonetti distrutti che erano stati incendiati nei Municipi IV e VII e i cui rifiuti combusti erano stati già rimossi martedì scorso. In particolare nel Municipio IV erano 2 i cassonetti dati alle fiamme, uno in via Montegiorgio e l’altro in via Corinaldo, mentre nel Municipio VII ben 9: 2 in via dell’aeroporto (è la nona volta, negli ultimi due anni), 2 in via Tuscolana (ang. via Servilio Prisco), 2 in viale Appio Claudio, 3 in via Anicio Gallo.Lo comunica in una nota Ama. Da inizio anno sono stati sostituiti 165 cassonetti per incendio. Nel 2019 erano stati complessivamente 460 i cassonetti stradali bruciati e resi non fruibili, mentre l’anno prima ne erano andati a fuoco 500. Da inizio anno sono stati già rimossi circa 41mila chilogrammi di rifiuti combusti con grave rischio per l’ambiente e la salute delle persone. (Com)