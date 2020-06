Scuola: Iannone (Fd'I), Azzolina abbandona anche dirigenti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver varato un decreto scuola "completamente sbagliato che ha cestinato gli insegnanti precari, il personale Ata i Dsga facenti funzioni, gli insegnanti di religione, i ricorrenti delle suppletive e del concorso per dirigenti scolastici, il mondo dell'istruzione paritaria, ora il ministro Azzolina scarica tutto il peso delle responsabilità della riapertura delle scuole sui presidi". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, capogruppo nella commissione Istruzione. "Avevo proposto uno scudo penale per i dirigenti scolastici con un emendamento al decreto Scuola che fu bocciato in commissione dal M5s, Pd, Italia Viva e Leu - aggiunge -. Azzolina è un ministro imbarazzante, degna espressione di una maggioranza di governo incapace che antepone la propria poltrona alle sorti di alunni, famiglie e tutto il mondo della scuola italiana". (Com)