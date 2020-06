Speciale difesa: Afghanistan, Guerini, processo di pace sarà lungo, presenza Nato è garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di pace in Afghanistan “richiederà una lunga e complessa negoziazione e la presenza della Nato nel Paese costituisce un elemento di continuità e di garanzia sia per le istituzioni locali che, con funzione di deterrenza, per la controparte talebana”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, presso l'Aula di Montecitorio, davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nell’ambito dell’esame delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020. “Il recente superamento della crisi politica interna ha posto le premesse per l’auspicato avvio del processo di riconciliazione nazionale e la contestuale riduzione del contingente statunitense, parte dell’accordo di Doha tra Usa e movimento Talebano. La Nato, in questo contesto, ha avviato un processo di riflessione volto a definire la futura dimensione della missione alla luce dell’evoluzione del contesto di riferimento”, ha detto ancora Guerini. (Asc)