Speciale difesa: Nato, Di Maio, considerare possibile ruolo dell'Alleanza in Afghanistan

- Nell'ambito della Nato, l'Italia deve iniziare a considerare un "possibile futuro ruolo" dell'Alleanza in Afghanistan, che sia capace di salvaguardare i progressi ottenuti in materia di diritti umani e valorizzare sia la dimensione politica che quella civile. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, durante l'audizione in corso a Montecitorio dinanzi alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Sarà fondamentale salvaguardare i progressi ottenuti in questi anni di forte impegno internazionale – e italiano – in materia di diritti umani, libertà fondamentali, stato di diritto e condizione della donna", ha detto Di Maio, ricordando che l'Italia ha confermato l’impegno finanziario in favore delle Forze di Sicurezza e Difesa afghane, comprese le forze di polizia. In questo senso, ha aggiunto, un ruolo importante potrà essere svolto dal nuovo Alto Rappresentante Nato a Kabul, l’ambasciatore italiano Pontecorvo. (Res)