I fatti del giorno - Milano (2)

- - Imprese: Sopranzetti (Banca d'Italia), primo trimestre 2020 calo del 6 per cento nel nord ovest - "Abbiamo fatto una valutazione sul pil del primo trimestre 2020 del Nord Ovest e stimiamo che abbia avuto un calo del 6 per cento, e anche il secondo trimestre probabilmente andrà in una direzione analoga, con una forte contrazione che ancora non quantifichiamo". Lo ha dichiarato Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia in collegamento al webinar "L'economia lombarda e il terziario di mercato dopo il lockdown". "L'industria - ha spiegato Sopranzetti - ha avuto nel primo trimestre un drammatico calo del fatturato però i servizi, soprattutto alcuni, quelli come alloggi, ristorazione, viaggi e ricreativi, sono stati drammaticamente colpiti. Nei primi cinque mesi del 2020 le ore autorizzate di cassa integrazione sono state 20 volte superiori di quelle dello scorso anno nello stesso periodo. L'impatto del Covid sulle attività produttive è stato drammatico, sui servizi ancor di più, e c'è ancora un'enorme incertezza". (segue) (Rem)